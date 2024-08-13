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В Курской области ликвидировали издевавшихся над российскими ранеными бойцов ВСУ

В Курской области ликвидировали издевавшихся над ранеными операторов дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Курской области ликвидированы бойцы ВСУ, издевавшиеся над ранеными российскими солдатами. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Отмечается, что речь идет об операторах дронов 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

«Подразделение CODE 9.2 ВСУ [бойцы которого] издевались над нашими ранеными <...> Был ликвидирован. Остальные сгорели», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения наступления в Курской области исчерпаны.

По словам полковника, подошедшие резервы Вооруженных сил (ВС) РФ полностью контролируют тыловую оперативную зону подвоза боеприпасов, продуктов, горюче-смазочных материалов. Кроме того, российские бойцы уничтожают украинские эшелоны, которые выдвигаются для усиления ВСУ.

6 августа украинские солдаты предприняли попытку пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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