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Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в лесу в Курской области

Минобороны опубликовало видео со штурмом позиций ВСУ в Курской области

Военнослужащие группировки ВС РФ «Север» обнаружили и атаковали позиции украинских войск в лесу приграничного района Курской области. Кадры штурма показало Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки на место, в котором засели солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), было ликвидировано четверо вражеских бойцов. Кроме того, российским военным удалось захватить станцию Starlink.

6 августа Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ пересекли границу Курской области и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

По последней информации, под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов подчеркнул, что глубина проникновения украинских войск составляет 12 км.

Ранее стало известно о польских танках в распоряжении ВСУ в Курской области.

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