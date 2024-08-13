Стало известно о польских танках в распоряжении ВСУ в Курской области

При атаке на Курскую область ВСУ пользовались в числе прочего польскими танками РТ-91. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Defence24.

По сообщениям журналистов, на данный момент официально Украине передали 60 единиц этой техники, хотя на самом деле их число может быть больше.

«Их передали в состав 22-й механизированной бригады», — говорится в статье.

Накануне представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что командиры бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область. Она уточнила, что Пипко и Ишкулов командуют двумя частями ВСУ — 22 отдельной механизированной бригадой и 80 отдельной десантно-штурмовой бригадой.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее волонтеры вывезли около 120 тысяч человек из приграничных районов Курской области.