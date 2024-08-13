Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о польских танках в распоряжении ВСУ в Курской области

Defence24: ВСУ используют польские танки РТ-91 для атаки на Курскую область

close
100%
M2M_PL/Shutterstock/FOTODOM

При атаке на Курскую область ВСУ пользовались в числе прочего польскими танками РТ-91. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Defence24.

По сообщениям журналистов, на данный момент официально Украине передали 60 единиц этой техники, хотя на самом деле их число может быть больше.

«Их передали в состав 22-й механизированной бригады», — говорится в статье.

Накануне представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что командиры бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов стали фигурантами дела о нападении ВСУ на Курскую область. Она уточнила, что Пипко и Ишкулов командуют двумя частями ВСУ — 22 отдельной механизированной бригадой и 80 отдельной десантно-штурмовой бригадой.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее волонтеры вывезли около 120 тысяч человек из приграничных районов Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами