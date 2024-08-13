Белорусские артиллеристы направлены на российский полигон

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии направились на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе учений с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении белорусских ВС.

12 августа секретарь Совбеза РФ, бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу.

Чиновник подчеркнул, что объединенный Запад представляет собой союз из более чем 50 стран, которые участвуют в обучении, а также ведении боевых действий. Соответствующее заявление Шойгу сделал на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

Ранее белорусские военнослужащие вылетели на учения в Россию.