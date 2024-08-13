Боуз сообщил, что российская армия ускорила продвижение на востоке Украины

Российские военные не замедлили продвижения на фронте, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется», — заявил публицист.

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку. По мнению Боуза, операция в Курской области является «безумной».

Также публицист указал на то, что российские военные активно уничтожают технику украинской армии.

До этого воюющие вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные пожаловались на то, что атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных в зоне спецоперации. Украинские бойцы не почувствовали «никакого облегчения», по их словам, бои остаются ожесточенными.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные предприняли попытку зайти вглубь Курской области, атаковав позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Затем, 8 августа, в российском оборонном ведомстве заявили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов региона.

Также стало известно, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. Глубина проникновения противника составляет 12 километров.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.