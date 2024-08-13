Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боуз сообщил, что российская армия ускорила продвижение на востоке Украины

Боуз заявил об ускорении продвижения ВС РФ на востоке Украины

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные не замедлили продвижения на фронте, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется», — заявил публицист.

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку. По мнению Боуза, операция в Курской области является «безумной».

Также публицист указал на то, что российские военные активно уничтожают технику украинской армии.

До этого воюющие вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные пожаловались на то, что атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных в зоне спецоперации. Украинские бойцы не почувствовали «никакого облегчения», по их словам, бои остаются ожесточенными.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные предприняли попытку зайти вглубь Курской области, атаковав позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Затем, 8 августа, в российском оборонном ведомстве заявили, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов региона.

Также стало известно, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов региона. Глубина проникновения противника составляет 12 километров.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами