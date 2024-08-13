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Марочко рассказал о доставке боеприпасов ВСУ на медицинском транспорте

Марочко: ВСУ доставляют боеприпасы на Сватовском направлении на медтранспорте

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Сергей Аверин/РИА Новости

ВСУ доставляют боеприпасы и солдат на Сватовском направлении на медтранспорте. О таких случаях рассказал ТАСС подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Невское, Терны и Серебрянка зафиксированы случаи использования украинскими боевиками автомобилей скорой помощи для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов», — отмечается, что для маскировки ВСУ используют при этом цветозвуковые опознавательные знаки.

Целью такой меры он назвал попытку защитить личный состав от ударов российских дронов, злоупотребляя в этих целях положениями международного гуманитарного права.

До этого Марочко рассказал, что ВС РФ за неделю уничтожили более 9 тыс. солдат ВСУ и наемников в ЛНР.

По словам эксперта, помимо живой силы, ВС РФ также уничтожили 31 склад снарядов ВСУ, 270 различных боевых машин, 20 станций РЭБ, 125 артиллерийских орудий, 19 танков, а также две установки ЗРК «Бук М1».

Ранее вооруженные дезертиры из рядов ВСУ ограбили магазин под Харьковом.

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