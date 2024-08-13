Опубликовано видео встречного боя ВС РФ против бронемашин ВСУ

В сети появилось видео встречного боя российских бронетранспортеров БТР-82А и украинских бронированных машин БТР-4Е в в Беловском районе Курской области. Видео опубликовал Telegram-канале «Русская весна».
Столкновение произошло в районе населенного пункта Гирьи.
В публикации говорится, что российские бронетранспортеры уничтожили три БТР и пикап ВСУ.
Министерство обороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.
Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.
Ранее депутат Госдумы заявил, что Киев пошел ва-банк в конфликте с РФ.