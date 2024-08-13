Опубликовано видео встречного боя ВС РФ против бронемашин ВСУ

В сети появилось видео встречного боя российских бронетранспортеров БТР-82А и украинских бронированных машин БТР-4Е в в Беловском районе Курской области. Видео опубликовал Telegram-канале «Русская весна».

Столкновение произошло в районе населенного пункта Гирьи.

В публикации говорится, что российские бронетранспортеры уничтожили три БТР и пикап ВСУ.

Министерство обороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее депутат Госдумы заявил, что Киев пошел ва-банк в конфликте с РФ.