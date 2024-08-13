Минобороны РФ сообщило об ударах из гаубиц Д-30 по ВСУ в Курской области

Российские войска при помощи гаубиц Д-30 уничтожили около 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что расчеты гаубиц группировки войск ВС РФ «Север» работают в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения.

От получения цели до проведения выстрела, отметили в Минобороны, военные затратили не более двух минут, после чего разведка осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения.

Командир штурмового взвода с позывным «Салах» заявил, что ВС РФ «отрабатывали определенный квадрат, осуществляли жесткую зачистку определенных лесополос».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого корреспондент «Би-би-си» по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер заявлял, что чем дольше украинские войска остаются на российской территории, тем выше риски для них.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.