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Руководство СДПГ выступило за размещение американских ракет только в Западной Германии

Spiegel: президиум СДПГ поддержал размещение ракет США лишь в Западной Германии

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Scott Howe/U.S. Defense Department/AP

Президиум Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддержал размещение на территории страны американского ракетного оружия, при этом предложив ограничить его западной частью ФРГ. Об этом, ссылаясь на принятый партийным руководством документ, сообщает немецкий журнал Spiegel.

В документе размещение в Германии ракет большой дальности США названо укреплением обороноспособности ФРГ. При этом американские ракеты не должны находиться в Восточной Германии.

Руководство СДПГ подчеркнуло, что ракеты будут оснащены обычными боеголовками и находиться на существующих военных базах США в Западной Германии. Ядерные боеголовки на этих ракетах не предусматриваются.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус предложил провести общественные дебаты на тему размещения дальнобойных ракет из США на территории ФРГ.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее в бундестаге предупредили об опасных последствиях размещения ракет США в Германии.

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