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Российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке

Минобороны: ВС РФ установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

12 августа военное ведомство страны также заявило, что российские войска завершают зачистку от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) шести населенных пунктов в ДНР. По информации Минобороны, речь идет об Ивановке, Сергеевке, Макеевке, Кирово, Артемово и Желанном.

В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

Он также отметил, что российские войска достигают успехов по всей линии фронта, в особенности возле поселка Гродовка и города Новогродовка на Покровском направлении и возле Константиновки на Угледарском направлении, где им удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

Ранее стало известно о бунте в одной из бригад ВСУ в Красногоровке.

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