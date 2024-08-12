Российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие страны продолжают удерживать инициативу на Донецком направлении. Более того, в последнее время Вооруженные силы РФ нарастили темпы наступления на данном участке фронта.

«Сегодня <...> подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное», — говорится в заявлении.

12 августа американский журналист Кристофер Миллер заявил об ухудшении положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе донецкого населенного пункта Нью-Йорк (до 2021 года — Новгородское). По его словам, многие украинские солдаты признают, что ВС РФ могут «хоть завтра» взять данный поселок под свой контроль.

9 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие страны почти «зачистили» село Ивановка на западе республики. Как он сказал, российские бойцы постепенно продвигаются к поселку Гродовка у города Красноармейск (украинское название — Покровск).

Ранее ВС РФ вынудили украинских солдат покинуть один из населенных пунктов в ДНР.