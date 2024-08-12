В Минобороны РФ рассказали об отраженных атаках ВСУ в Курской области

Российские военные за минувшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили члены группировки российских войск «Север». Натиск украинских солдат сдерживали расчеты беспилотных летательных аппаратов, а также артиллерия и армейская авиация.

«В течение суток <...> отражены семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево», — говорится в заявлении.

Представители министерства добавили, что в ходе боевых действий украинские формирования потеряли до 260 военных и 31 единицу бронетехники. В частности, бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя три танка и 20 боевых бронированных машин.

6 августа министерство обороны РФ сообщило, что утром украинские военные пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. В том числе формирования ВСУ атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

Спустя два дня в военном ведомстве страны заявили о боях на территории Суджанского и Кореневского районов. 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что под контролем украинских солдат оказались 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию региона составила 12 км.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал Украине достойный ответ на атаку на приграничный регион.