Глава «Военторга» обжаловал арест

Руководитель «Военторга» Владимир Павлов обжаловал арест по делу о хищениях при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба защиты», — заявили там.

До этого Мещанский суд заключил под стражу руководителя «Военторга». Арест Павлова продлится минимум до 30 сентября.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении из федерального бюджета в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд министерства обороны. По версии следователей, общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в деле Павлова имеются и другие фигуранты. Сам Павлов не признает вину по делу о хищениях.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.