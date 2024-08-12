Российские войска уничтожили бронемашину Stryker в Курской области

Российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронемашину Stryker Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую обнаружили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что техника была обнаружена разведывательным подразделением группировки войск «Север». Она передвигалась в приграничном районе региона.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили танк Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Технику также поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

12 августа военный эксперт Алексей Борзенко заявил, что ответом РФ на агрессию Украины в Курской области будет удар по украинской системе энергоснабжения. По его словам, такое решение целесообразно на фоне событий в регионе.

Минобороны РФ сообщило, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.