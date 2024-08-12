Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белорусские военнослужащие вылетели на учения в Россию

Военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях ВВС и ПВО в России

close
100%
Минобороны Республики Беларусь

Белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил отправились в Россию для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.

Учения пройдут на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Планируется, что военнослужащие «повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев».

Военно-транспортный самолет Ил-76МД с белорусскими бойцами уже вылетел в РФ.

Учения были анонсированы 5 августа. По словам заместителя командующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками ПВО Белоруссии полковника Михаила Матросова, в них будут задействованы около 4 тысяч военных и 150 единиц техники. Запланировано выполнение учебно-боевых задач с участием зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также истребительной авиации.

Ранее Россия и Белоруссия провели учения с учебными ядерными боеприпасами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами