Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область потеряли до 1610 солдат, 32 танка и 136 бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за последние сутки российские военные отразили семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево. Кроме того, в районе поселка Каучук Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку прорыва вглубь российской территории.

Помимо этого, в Минобороны сообщили, что российская авиация за прошедшие сутки нанесла поражение резервам украинской армии в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области.

По данным Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли до 260 человек и 31 единицу техники. В это число вошли три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, а также 27 автомобилей и три гаубицы Д-30.

6 августа украинские солдаты атаковали территорию Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Также стало известно, что в Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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