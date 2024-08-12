Российские военные за сутки сбили 40 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также российские военные сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Уточняется, что 22 из 44 дронов были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции (СВО), то есть на территории Российской Федерации.

Утром 12 августа Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.