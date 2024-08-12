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Польша подписала контракт с США на производство 48 установок ЗРК Patriot

Посол Бжезинский: Польша подписала договор с США о создании 48 установок Patriot

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Lockheed Martin

Польша подписала контракт с США о производстве 48 установок ЗРК Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла США в Польше Марка Бжезинского.

По словам посла, новые установки позволят стране получить «наивысшие возможности в противовоздушной обороне».

Контракт на производство 48 пусковых установок M903, которые входят в состав ЗРК Patriot, был подписан в Сохачеве под Варшавой. Сторонами контракта стали американская компания RTX, которая прежде носила название Raytheon Technologies Corporation, и польская Huta Stalowa Wola. Ожидается, что договор даст старт реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

В июле 2024 года Польша получила от США $2 млрд в виде займа на военные нужды.

До этого Минобороны Польши сообщило, что страна будет производить системы ПВО Patriot.

Ранее Польша подписала с США контракт на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C.

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