Польша подписала контракт с США на производство 48 установок ЗРК Patriot

Польша подписала контракт с США о производстве 48 установок ЗРК Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла США в Польше Марка Бжезинского.

По словам посла, новые установки позволят стране получить «наивысшие возможности в противовоздушной обороне».

Контракт на производство 48 пусковых установок M903, которые входят в состав ЗРК Patriot, был подписан в Сохачеве под Варшавой. Сторонами контракта стали американская компания RTX, которая прежде носила название Raytheon Technologies Corporation, и польская Huta Stalowa Wola. Ожидается, что договор даст старт реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

В июле 2024 года Польша получила от США $2 млрд в виде займа на военные нужды.

До этого Минобороны Польши сообщило, что страна будет производить системы ПВО Patriot.

Ранее Польша подписала с США контракт на поставку нескольких сотен ракет AIM-120C.