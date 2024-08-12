Раскрыты итоги отражения попытки украинской ДРГ прорваться в Белгородскую область

Российские военные и пограничники отразили атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» на границе в Белгородской области РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в результате украинские войска потеряли 22 солдата и технику. Часть диверсантов оставила боевые машины и сбежала.

По данным Shot, 12 августа около пяти утра Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по пункту пропуска, в атаке были задействованы 50 военнослужащих и шесть танков Т-64Б, бронетехника. Российские военные при поддержке авиации успешно отразили удар, говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщал, что украинская ДРГ при поддержке минимум четырех танков попыталась прорваться на территорию села Колотиловка Краснояружского района в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что эвакуация из сел Краснояружского района — Графовка, Вязовое и Репяховка — организована хорошо.

Ранее в Курской области рассказали о сдаче украинского диверсанта в плен.