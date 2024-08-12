Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе

Иранский генерал Али Шадмани предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе

close
100%
Mehr News Agency

Иран даст Израилю «достойный и жесткий» ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории. С таким заявлением выступил замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024», передает ТАСС.

Подчеркивается, что к выводу о необходимости именно такого ответа пришли все «государственные мужи» страны, при этом решение было принято с учетом внутренней ситуации и обстановки в регионе.

«Мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран. Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был не простой выбор», — подчеркнул он.

До этого израильская разведка сообщила, что Иран может ударить по Израилю до 15 августа.

Еще 4 августа министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана в связи с ликвидацией главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее на Западе допустили, что президент Ирана пытается не дать КСИР нанести прямой удар по Израилю.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами