Иран предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе

Иран даст Израилю «достойный и жесткий» ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на своей территории. С таким заявлением выступил замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024», передает ТАСС.

Подчеркивается, что к выводу о необходимости именно такого ответа пришли все «государственные мужи» страны, при этом решение было принято с учетом внутренней ситуации и обстановки в регионе.

«Мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран. Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был не простой выбор», — подчеркнул он.

До этого израильская разведка сообщила, что Иран может ударить по Израилю до 15 августа.

Еще 4 августа министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана в связи с ликвидацией главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее на Западе допустили, что президент Ирана пытается не дать КСИР нанести прямой удар по Израилю.