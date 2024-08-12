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Российская компания внедрила ИИ в турель

В России разработали турель с искусственным интеллектом «Чапай»

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Brainy J/Flickr

В России разработали дистанционно-управляемую турель «Чапай», в которую внедрили основанное на искусственном интеллекте (ИИ) программное обеспечение (ПО). Об этом ТАСС сообщил директор по коммерции «Техмет-18» Игорь Шелковский.

По его словам, основная идея разработки — ведение огня из укрытия. Благодаря встроенному ПО турель сможет работать практически в автоматическом режиме без участия оператора. Однако человек все равно сможет самостоятельно управлять оружием. Для этого к турели будет идти планшет, с помощью которого оператор сможет управлять от одной до четырех машин одновременно.

Шелковский добавил, что разработка уже прошла испытания на полигонах. Компания на текущий момент ведет переговоры о первых поставках в армию, отметил директор.

До этого первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что компания разработала носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сурикат», который поможет в борьбе с мини-дронами. Новый прибор отличается своей компактностью.

Ранее в РФ начались испытания нового колесного шасси для ПВО.

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