Глава Минобороны РФ назвал условия для успешного противостояния с Западом на поле боя

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал условия достижения успеха в вооруженном противостоянии с Западом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минобороны РФ, достижение успеха в современных военных противостояниях возможно лишь при обеспечении войск самым новейшим вооружением, прежде всего высокоточным, а также при применении новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотников и роботизированных комплексов.

Третьим условием Белоусов назвал создание эффективной системы управления с применением передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Четвертое условие — это непрерывное улучшение подготовки военных кадров, в первую очередь — командного состава.

Министр подчеркнул, что только такой комплексный подход сможет дать полноценное преимущество перед противником.

Кроме того, Белоусов на открытии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке заявил, что специальная военная операция является вооруженным противостоянием России и Запада.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.