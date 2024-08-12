Украинские диверсанты при поддержке танков попытались прорваться под Белгородом

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) при поддержке минимум четырех танков попыталась прорваться на территорию села Колотиловка Краснояружского района в Белгородской области России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в настоящее время там продолжаются бои. Белгородские власти на фоне ситуации объявили эвакуацию из Краснояружского района.

По данным Mash, похожая атака со стороны Украины провалилась на западе Глушковского района Курской области.

11 августа Telegram-канал Mash сообщал, что около 30 человек из диверсионно-разведывательной группы украинской армии пытались прорваться в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска «Колотиловка».

В тот же день врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские диверсанты проникли в Беловский район Курской области. Военкоры предупредили о диверсантах, которые ездят маленькими быстрыми группами и могут притворяться журналистами, российскими военными или обычными жителями. Одного из диверсантов поймали волонтеры в Судже, при себе у него была граната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области рассказали о сдаче украинского диверсанта в плен.