Группировка ВСУ попала в окружение в ДНР

Небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Сообщается, что группировка находится под постоянным огневым контролем ВС РФ.

Также Кимаковский отметил, что российские войска достигают успехов по всей линии фронта, в особенности возле поселка Гродовка и города Новогродовка на Покровском направлении и возле Константиновки на Угледарском направлении, где им удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

9 августа Кимаковский заявил, что ВС РФ «фактически зачистили» Ивановку на западе ДНР и движутся к Гродовке.

До этого он сообщал, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. По его словам, ггород зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.