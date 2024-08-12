Всех жителей Беловского района Курской области призвали к эвакуации

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей к добровольной эвакуации. Обращение чиновника к населению размещено в его Telegram-канале.

«Кто еще остался на территории — убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — обратился Волобуев к жителям приграничного муниципалитета.

По словам Волобуева, обстановка остается очень напряженной. Тем, кто прибудет в сельсовет села Долгие Буды или в Бушмено в Обоянском районе, обещают предоставить автобусы для эвакуации.

До этого МО РФ сообщило, что за ночь над Курской областью были сбиты 11 беспилотников ВСУ.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.