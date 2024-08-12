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Военные делегации более 80 государств примут участие в форуме «Армия-2024»

МО РФ: военные делегации 83 государств примут участие в форуме «Армия-2024»

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Максим Блинов/РИА Новости

Военные делегации 83 государств примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет в период с 12 по 14 августа в Московской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 39 из 83 делегаций возглавляют главы минобороны и начальники генеральных штабов.

На форуме будут представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Ирана, Индии, Китая. В работе форума задействованы представители более 120 иностранных компаний, добавили в Минобороны РФ.

5 августа «Газете.Ru» в пресс-службе парка «Патриот» сообщили, что форум «Армия-2024» не отменен и состоится в заявленные даты несмотря на арест главы парка «Патриот» по подозрению в хищении бюджетных средств.

Позднее стало известно, что Министерство обороны РФ приняло решение поменять концепцию форума «Армия».

Ранее руководителей парка «Патриот» задержали в Москве.

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