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В «Ростехе» объяснили исчезновение британских танков с Украины

«Ростех»: британцы разочаровались в танках Challenger и убрали их с Украины

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Toby Melville/Reuters

Британские власти приняли решение убрать из зоны боевых действий на Украине танки Challenger, поскольку разочаровались в их эффективности. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Любопытно было бы посмотреть на британские «Челленджеры», но англичане быстро убрали их с Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев», — сказал представитель компании.

Артяков отметил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams дают британской технике серьезную фору.

До этого сообщалось, что британцы передали Киеву 14 танков Challenger 2, часть из них была уничтожена. Кроме того, в июне стало известно, что Британия до 2019 года покрывала танки, в том числе поставляемые вооруженным силам Украины (ВСУ), краской с содержанием шестивалентного хрома, который признан для людей канцерогеном.

Ранее «Ростех» рассказал о судьбе поставленных на Украину истребителей F-16.

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Операция на Украине
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