ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области

В результате обстрела Вооруженными силами РФ Мартыновского военного аэродрома в городе Вознесенске Николаевской области был уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались дроны. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

»Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22:30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для «подскока», — написал член подполья.

Лебедев отметил, что в результате удара по аэродрому произошла вторичная детонация. Взрывом было уничтожено помещение, где собирались и хранились беспилотники самолетного типа. По данным координатора, число пострадавших уточняется.

Накануне Лебедев рассказал, что российская армия нанесла два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области. По его словам, на данном аэродроме базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяют для заброски диверсионных групп и эвакуации военных.

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