Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области

Подполье: ВС РФ нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

В результате обстрела Вооруженными силами РФ Мартыновского военного аэродрома в городе Вознесенске Николаевской области был уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались дроны. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

»Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22:30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для «подскока», — написал член подполья.

Лебедев отметил, что в результате удара по аэродрому произошла вторичная детонация. Взрывом было уничтожено помещение, где собирались и хранились беспилотники самолетного типа. По данным координатора, число пострадавших уточняется.

Накануне Лебедев рассказал, что российская армия нанесла два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области. По его словам, на данном аэродроме базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяют для заброски диверсионных групп и эвакуации военных.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами