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Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

По северу Израиля с территории Ливана было выпущено около 30 ракет

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

По северу Израиля с территории Ливана было выпущено не менее трех десятков ракет. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

После пусков ракет в северной части Израиля была объявлена тревога. Ракеты были запущены в район Кабри. Часть из них упала на открытой местности.

Израильская армия в ответ нанесла удар по огневым позициям противника.

О пострадавших в результате обстрела сведений не поступало.

До этого официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что армия находится на «повышенном уровне готовности» в связи с возможной атакой со стороны Ирана.

11 августа в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана. В окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа были обнаружены ракетные установки шиитского движения «Хезболла».

Ранее президента Ирана заподозрили в попытке отказаться от удара по Израилю.

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