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Израиль потребовал от своих военных покинуть Азербайджан и Грузию

Kan: военным Израиля приказали покинуть Азербайджан и Грузию из-за угрозы Ирана

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Violeta Santos Moura/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запрет для своих военнослужащих на пребывание в Азербайджане и Грузии из-за угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Согласно указаниям командования ЦАХАЛ, израильтяне, находящиеся на военной службе в этих двух странах Южного Кавказа, должны незамедлительно вернуться в Израиль.

Kan подчеркивает, что Грузия и Азербайджан расположены в непосредственной близости к Ирану, где проживает значительное число иранцев, а Азербайджан также имеет общую границу с этой Исламской Республикой.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что войска находятся на «повышенном уровне готовности» в связи с возможной атакой со стороны Ирана.

Корреспондент Axios Барак Равид, ссылаясь на анонимные источники, рассказал, что Иран может атаковать Израиль в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, возможно, до переговоров о заложниках 15 августа.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений на фоне возможной атаки Ирана.

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