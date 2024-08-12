В Курской области сбили три украинские ракеты

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«Недавно 3 украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», – написал Смирнов.

Политик также поблагодарил бойцов ПВО за проделанную работу. Он отметил, что ракетная опасность в регионе продолжается, и попросил жителей держаться подальше от окон.

До этого Смирнов заявил, что в Курской области объявлена ракетная опасность, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне власти Курской области обсудили с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой обстановку в регионе и попытки продвижения Вооруженных сил Украины.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что в Курской области приостановят начисления платы за ЖКХ в ряде районов.