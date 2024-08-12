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Три ракеты ВСУ сбили над Курской областью

Смирнов: средства ПВО сбили три украинские ракеты в небе над Курской областью

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Olga Sokolova/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область тремя ракетами, которые были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Недавно 3 украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал он.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы. Также он призвал жителей не подходить к окнам до окончания режима ракетной опасности.

До этого он сообщал, что в Курской области объявлена ракетная опасность и работают системы ПВО.

11 августа Смирнов обсудил с заместителем министра обороны РФ Андреем Булыгой обстановку в регионе и попытки продвижения ВСУ.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно о возможном агрессивном ответе России на атаки ВСУ в Курской области.

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