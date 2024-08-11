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На ЗАЭС произошло возгорание в результате обстрела ВСУ

Балицкий: в результате обстрела Энергодара на ЗАЭС произошло возгорание

В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — сообщил он.

Балицкий также добавил, что ситуация находится на контроле властей, на месте работают сотрудники МЧС, возгорание локализуют.

О прошлом обстреле атомной электростанции сообщалось 9 августа. В результате атаки ВСУ город частично остался без электричества.

До этого сообщалось, что украинские спецслужбы использовали технологию «дипфейк» для создания фальшивого видео с выступлением официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, где она якобы заявляет о готовности передать Украине Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.

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