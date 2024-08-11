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ВСУ атаковали три хутора в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три хутора в Белгородской области, пострадал мужчина

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Inna Varenytsia/REUTERS

Три хутора в Белгородской области атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадал один человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также под удар ВСУ попали хутор Климовое в Борисовском районе и хутор Балки Шебекинского городского округа.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал пожарный автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области.

Незадолго до этого сообщалось, что украинский дрон попытался совершить террористическую атаку по Белгородской области, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ.

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