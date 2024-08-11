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Российские военные заполучили технику НАТО в Курской области

Кадыров: военнослужащие заполучили трофейное вооружение и технику НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Кадыров подчеркнул, что военные уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

Глава Чечни сделал вывод, что украинская сторона пыталась организовать подвоз боеприпасов и вооружения, чтобы закрепиться на позиции. По его мнению, характер амуниции и вооружения доказывает, что к данному плану имеют отношение «натовские силы».

До этого Кадыров сообщил о готовности принять беженцев из Курской области при необходимости.

Также Кадыров отметил, что дал поручение органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия при необходимости беженцев из Курской области.

Накануне в МЧС сообщали, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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