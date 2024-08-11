Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о готовности принять беженцев из Курской области при необходимости.

Он отметил, что лично следит за ситуацией в регионе.

«Готов приложить все необходимые усилия для содействия федеральному центру в ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации», — написал Кадыров.

Также Кадыров отметил, что дал поручение органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия, при необходимости, беженцев из Курской области.

Накануне в МЧС сообщали, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.