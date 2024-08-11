Боец «Ахмата» рассказал о способе уничтожения техники ВСУ в Курской области

Боец «Ахмата» с позывным «Псих» заявил, что спецназ перебросил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для борьбы с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и приступил к ее уничтожению. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что у противника много техники, которую нужно уничтожить. С этим помогают справиться FPV-дроны, утверждает боец спецназа.

В публикации отмечается, что для этих целей используют новые беспилотники «Борз». «Псих» считает, что это «хороша штука», которую он рекомендует.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в населенном пункте Мартыновка Курской области за сутки уничтожено 14 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе БТР Stryker.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.