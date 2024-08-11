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Литва отправит Украине БПЛА собственного производства осенью

Литва в сентябре отправит Украине БПЛА на сумму €5 млн

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Inna Varenytsia/REUTERS

Литва отправит Украине первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) собственного производства. Об этом сообщает Sputnik Литва.

В министерстве обороны Литвы уточнили, что FPV-дроны могут передать Украине уже во второй половине сентября.

ВСУ получат дроны пяти литовских производителей, которые прошли испытания на Украине в условиях фронтовой обстановки.

В министерстве добавили, что Литва приобрела у производителей дронов на сумму €5 млн для Украины. В будущем у них планируется закупить беспилотники уже для собственного использования — на сумму до €3 млн.

До этого стало известно, что истребители F-16, которые Украина получила от зарубежных партнеров, оснащены ракетами класса «воздух — воздух» малой и средней дальности.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна получила первую партию истребителей F-16. В своих социальных сетях он поблагодарил западные страны в лице США, Дании и Нидерландов за предоставленную государству военную помощь. При этом политик не стал уточнять, сколько именно воздушных судов были отправлены в зону конфликта.

Ранее американские журналисты назвали главную угрозу для F-16 на Украине.

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