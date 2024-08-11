Алаудинов заявил о срыве теракта ВСУ на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в Telegram-канале о срыве подготовленного на уровне начальников штабов НАТО теракта на Курском направлении в отношении России.

«Получается, что террористический акт, который был подготовлен на уровне начальников штабов НАТО, блока НАТО, и непосредственно под контролем Америки и Англии, так называемый блицкриг просроченного [президента Украины Владимира] Зеленского, я могу констатировать, что уже не удался», — сказал Алаудинов на опубликованном видео.

По словам генерал-майора, остановленные на данный момент силы украинских войск не в состоянии двигаться дальше.

«Да, нам теперь придется их потихоньку уже останавливать и на других участках, уничтожать», — сказал Алаудинов.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее при боях в Курской области были атакованы резервы ВСУ в Сумской области.