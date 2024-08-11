Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

Российские военные пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Беловский район Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейская авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Также сообщается, что в результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад в районах Старой Сорочницы, Суджи, Борков и Коренево ВСУ потеряли 35 бойцов, пять танков, три автомобиля и четыре боевые бронированные машины.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Британии указали на ухудшение положения ВСУ атакой на Курскую область.