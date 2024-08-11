В погранслужбе Украины отреагировали на приграничное усиление армии Белоруссии

В Госпогранслужбе Украины пока не подтвердили усиление белорусской армии на границе со страной. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам представителя погранслужбы Андрея Демченко, в настоящее время рядом с границей Украины не фиксируется перемещение техники или личного состава.

До этого пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной. Согласно сообщению ведомства, подразделения одного из механизированных соединений привели в готовность для выполнения задач по предназначению. Уточнялось, что военные грузят технику на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша в назначенные районы.

11 августа в белорусском МИД заявили, что страна может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев продолжит провокации. 9 августа группа запущенных с территории украинского государства беспилотников ударного типа нарушила границу Белоруссии. В результате сработали системы противовоздушной обороны, которые сбили дроны.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».