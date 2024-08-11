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Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА «Птахи Мадяра»

Ганчев заявил, что Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Женский батальон ударных беспилотников из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птахи Мадяра» прибыл под Купянск Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова приводит Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

«Нам поступила информация, что на купянском направлении замечен женский состав украинского батальона ударных БПЛА «Птахи Мадяра», — говорится в публикации.

По словам Ганчева, украинский дрон уничтожил трактор жителя села Першотравневое. По словам очевидцев, украинский беспилотник не сразу нанес удар. После того как водитель покинул кабину трактора, дрон-камикадзе летал за ним вокруг машины и только через некоторое время уничтожил сельхозтехнику.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области указал, что ударами по мирному населению ВСУ показывают, что «киевскому режиму нет дела до населения», которое живет на этой территории.

Накануне сообщалось, что ВСУ заменили одно из штурмовых подразделений под Кременной, состоящее из мобилизованных граждан, отрядами женщин-солдат.

Ранее сообщалось, что украинские женщины-заключенные начали подписывать контракты с армией страны.

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