Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога в этих регионах была объявлена одновременно в 8.39 мск. При этом в Кировоградской и Черкасской областях она звучит уже более восьми часов, а в Полтавской – почти 11 часов.

Харьковская область граничит с Белгородской областью России, Сумская — с Курской.

Вечером 10 августа сообщалось о серии взрывов в Харькове. Позже стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, были зафиксированы взрывы в районе Полтавы и Кривом Роге, а также в Хмельницкой области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее бойцы Росгвардии ударили дроном по танку и солдатам ВСУ в Курской области.