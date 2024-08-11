«Хезболла» заявила о 10 боевых операций против Израиля за сутки

Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на движение.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что ее бойцы нанесли удары по системам визуального контроля на ливано-израильской границе и по четырем опорным пунктам ЦАХАЛ.

В районе Тель-Шаара под удар попали израильские военные. Кроме того, беспилотника была атакована база тылового военного обеспечения северного округа, расположенная к юго-западу от города Сафад.

Израильская армия, в свою очередь, заявила, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.

10 августа израильский медицинский центр Галилеи перевел пациентов в бункер.

8 августа американская газета Wall Street Journal писала, что Иран и «Хезболла» могут начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

Ранее Ливан выпустил по Израилю 25 ракет.