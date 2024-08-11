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«Хезболла» заявила о 10 боевых операций против Израиля за сутки

Группировка «Хезболла» провела 10 боевых операций против армии Израиля за сутки

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Global Look Press

Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на движение.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что ее бойцы нанесли удары по системам визуального контроля на ливано-израильской границе и по четырем опорным пунктам ЦАХАЛ.

В районе Тель-Шаара под удар попали израильские военные. Кроме того, беспилотника была атакована база тылового военного обеспечения северного округа, расположенная к юго-западу от города Сафад.

Израильская армия, в свою очередь, заявила, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» и складу оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана.

10 августа израильский медицинский центр Галилеи перевел пациентов в бункер.

8 августа американская газета Wall Street Journal писала, что Иран и «Хезболла» могут начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

Ранее Ливан выпустил по Израилю 25 ракет.

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