Российские войска уничтожили две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом заявил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

Он рассказал, что они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot и 153 беспилотника.

10 августа российское Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России поразили цех производства беспилотников ВСУ в 152 районах, а также командный пункт ВСУ в Курской области.

9 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе ДНР и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.