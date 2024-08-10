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Российские бойцы отбили у ВСУ двух жителей Белгородской области

Гладков: ВСУ зашли в село Пороз Белгородской области и удерживали двух жителей

Диверсионная группа ВСУ проникла в село Пороз Грайворонского округа Белгородской области, захватив в заложники двух местных жителей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил губернатор.

Он также опубликовал кадры встречи освобожденных граждан с родственниками.

Сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в регионе пострадали три мирных жителя.

До этого беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался совершить террористическую атаку на территории Белгородской области, но был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее Зеленский оценил действия ВСУ в Курской области.

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