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ВСУ покинули позиции в одном из населенных пунктов ДНР

ТАСС: ВСУ поспешно покинули позиции на окраине поселка Гродовка в ДНР

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули позиции на окраине поселка Гродовка в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Гродовке противник оставил свои позиции на окраине. Ушел поспешно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские военные пытаются здесь удержать оборону в основном с помощью FPV-дронов.

1 августа стало известно, что подразделения ВСУ отошли с ключевых позиций в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР. Источник в силовых структурах сообщил, что отступление сопровождалось большими потерями со стороны противника. Линия обороны украинской армии на этом участке фронта «надломилась», добавил он.

31 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили украинских бойцов с позиций под Купянском. По его словам, речь идет о населенном пункте Новоосиново в Харьковской области.

Ранее украинские военные попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении.

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