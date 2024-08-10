В Госдуме рассказали, что срочники отразили атаку ВСУ в Курской области

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев заявил в интервью «Соловьев LIVE», что солдаты срочной службы отразили атаку ВСУ в Курской области и при этом не понесли потерь.

«Уже в этом конфликте срочники в Курской области отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли», — сказал он.

Гурулев напомнил, что в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне участвовали солдаты срочной службы.

6 августа украинские военные пересекли границу и зашли на территорию Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее Гурулев предложил нанести ядерный удар по побережью Нидерландов.