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Власти Курской области опровергли сообщение о поимке диверсанта в Щигровском районе

В Курской области опровергли сведения о поимке диверсанта в Щигровском районе

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Depositphotos

Правительство Курской области опровергло сообщения о диверсанте в Щигровском районе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Внимание! Появилась новая дезинформация от украинских спецслужб. Ее пытались вбросить в некоторые курские телеграм-каналы через бот обратной связи», — говорится в публикации.

Власти региона подчеркнули, что подобные действия призваны деморализовать жителей и создать панику.

Публикация о якобы поимке диверсанта появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель». В сообщении говорилось, что в Щигровском районе Курской области якобы был задержан украинский диверсант, направлявшийся в Курск.

По данным канала, у задержанного были обнаружены мобильный телефон, карта с обозначениями целевых объектов на территории региона, а также форма Вооруженных сил России. Кроме того, сообщалось о найденом при мужчине оружии, средстве индивидуальной бронезащиты и удостоверении журналиста.

До этого сообщалось, что в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее Росгвардия сообщила о поиске диверсантов в приграничных регионах РФ.

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