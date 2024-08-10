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Росгвардия сообщила о поиске диверсантов в приграничных регионах РФ

Росгвардия: идет поиск украинских диверсантов в зоне КТО в приграничных регионах

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Pavel Golovkin/AP

Правоохранители занимаются поиском и ликвидацией украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничных регионах РФ, где действует режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в своем Telegram-канале.

Также сотрудники ведомства защищают важные объекты, охраняют правопорядок и принимают меры по обеспечению безопасности граждан.

Кроме того, в российском приграничье усилен контроль в сфере оборота оружия.

Режим КТО изначально ввели в Брянской области поздно вечером 9 августа, ночью его также объявили в Курской и Белгородской областях.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

10 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой». При этом он отметил, что не видит причин для мыслей о том, что российские солдаты могут проиграть.

Ранее в Минобороны РФ посчитали общие потери ВСУ в Курской области.

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